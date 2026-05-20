Арестович* сделал неутешительные выводы о сроках конфликта на Украине

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в эфире YouTube-канала допустил, что конфликт Москвы и Киева продлится как минимум до весны 2027 года, поскольку президенту Владимиру Зеленскому невыгодно его завершение.

«Я думаю, что это длинная история, чуть ли не до середины 2027 года, до весны 2027 как минимум», — сказал Арестович*.

По его словам, Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта до следующих президентских выборов в США, которые пройдут в 2028 году. Старт предвыборной кампании, напомнил Арестович*, намечен на 2027 год.

«Все это время товарищ Зеленский заинтересован, чтобы война продолжалась. <…> Как минимум одна сторона очень не хочет, чтобы все закончилось осенью 2026 года», — констатировал он.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году.

Глава государства также заявлял, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция на Украине. По его словам, Россия продолжит дальше реализовывать те цели, которые перед собой поставила в начале спецоперации. Путин также отметил, что боевые действия — это всегда сложная и опасная вещь.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.