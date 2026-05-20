В китайских соцсетях набирает популярность видео с Путиным

Видеозапись с президентом России Владимиром Путиным, снимающим пиджак перед тем, как сесть в машину, стала вирусной в китайских соцсетях. Об этом пишет «Царьград».

По данным издания, видео уже набрало десятки миллионов просмотров. При этом китайские интернет-пользователи трактуют жест Путина как сигнал о том, что он чувствует себя в Китае раскованно и свободно.

«Местные СМИ пояснили: в русской культуре принято снимать пиджак при входе в помещение или оказываясь в более непринужденной, комфортной обстановке. Это тонкий момент, подчеркивающий глубину отношений между Китаем и Россией», - отмечается в статье.

Президент России Владимир Путин находится в Пекине с официальным визитом, который приурочен к 25-летию подписания Россией и Китаем Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ожидается, что стороны в ходе переговоров подпишут около 40 документов и будет также опубликовано совместное заявление об укреплении партнерства.