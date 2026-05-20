В букетах на встрече Путина и Си Цзиньпина нашли скрытый смысл

Цветочные композиции на переговорах президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина могли нести в себе скрытый дипломатический подтекст, пишет Life. Флорист Александр Поляшов заявил, что букеты символизировали стабильность и долгосрочный характер отношений двух стран.

По словам флориста, включенные в композиции подсолнухи олицетворяют «свет, добро, позитив и красоту». Выбор оранжево-розовых роз также указывает на прочный фундамент двусторонних связей, считает Поляшов.

«Если нежно-розовые розы - это романтика, то эти - про чувства и отношения, которые уже надолго», - сказал он.

Флорист добавил, что фиолетово-синие акценты в букетах традиционно означают устойчивость. Столы переговоров были декорированы лавандово-сиреневыми орхидеями, которые эксперт назвал символом Китая.

«Так как оттенок насыщенный, это цвета устойчивости в решениях, обдуманности и стабильности - всё то, что и нужно на переговорах», - заключил Поляшов.

Путин и Си провели переговоры в Пекине 20 мая. На этой встрече президент России заявил, что всеобъемлющее партнерство Москвы и Пекина стало «образцом межгосударственных связей в новую эпоху». Си сказал, что Россия и Китай должны стремиться сделать систему глобального управления более «справедливой и разумной».