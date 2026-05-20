Туск сделал заявление о решительной реакции Польши на конфликт на Украине

Конфликт на Украине может привести к ситуации, в которой Польше потребуется отреагировать решительно.

Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, сообщает Reuters.

«Хочу повторить, и, к счастью, сегодня я не один, что украинско-российская война вскоре может привести к ситуации, когда нам придется дать решительный ответ», — сказал он.

По словам главы польского правительства, НАТО отнесется к любым потенциальным угрозам серьезно. Однако он отметил, что в настоящий момент непосредственной угрозы Польше нет.

Ранее в Польше задержали трех человек с «боевой подготовкой», подозреваемых в шпионаже в пользу России. По версии польских властей, подозреваемые якобы осуществляли разведывательную деятельность на территории страны, в частности собирали данные о размещении войск НАТО в Польше.