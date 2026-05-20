У Меган Маркл и принца Гарри нашелся тайный союзник в королевской семье

Меган Маркл и принц Гарри несколько лет назад отказались от своих королевских обязанностей и со скандалом переехали жить в США. Однако оказалось, что в семье Виндзоров у пары остался тайный союзник.

Накануне, 19 мая, принц Гарри и Меган Маркл отметили годовщину свадьбы. Восемь лет назад влюбленные поженились. Интересно, что к алтарю малоизвестную американскую актрису вел не отец, а принц Чарльз (будущий король Карл III).

По слухам, отношения Карла и Меган были близки с того самого момента, как она начала встречаться с Гарри. В отличие от остальных членов семьи, будущему королю сразу понравились уверенность и американский задор невестки.

В кулуарах даже ходила история о том, какое прозвище Карл дал Меган. Согласно книге Кэти Николл "The New Royals", король называл ее "Тунгстен" (Tungsten) — в честь вольфрама, одного из самых твердых металлов.

Сплетники уверяют, что Карл является тайным союзником Меган Маркл и принца Гарри. Якобы монарх готов пойти на все уступки, лишь бы вернуть пару в семью и наконец встретиться с подросшими внуками. Кроме того, уверяют в близком окружении, не просто так король тайно встречался с младшим сыном. Будто бы Карл III ищет компромисс, который смог бы удовлетворить Гарри и его старшего брата Уильяма.