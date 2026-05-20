В Китае увидели серьезный сигнал в заявлении Захаровой о Японии

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Япония остается единственной страной в мире, официально не признавшей итоги Второй Мировой войны, — это важный сигнал. Об этом пишет китайское издание Sohu.

По мнению китайских аналитиков, слова Захаровой имели отношения не только к двусторонним отношениям России и Японии, но и ко всей системе безопасности в Азии.

Еще в августе прошлого года дипломат подвергла критике Токио за попытки смягчить оценку собственных военных преступлений, а в апреле этого года она раскритиковала новую японскую «Синюю книгу по дипломатии». Тогда Захарова отмечала, что Япония использует тему угроз со стороны соседей для ускорения собственной ремилитаризации, говорится в статье.

Авторы публикации добавили, что заявление Захаровой заставило весь Восточно-Азиатский регион «на мгновение замолчать», поскольку сказанное ею было «не просто эмоциональной репликой, а серьезным дипломатическим сигналом».

Ранее Захарова заявила, что отношения России и Японии деградировали до беспрецедентного уровня по вине Токио.