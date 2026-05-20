Политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний уличный скандал премьер-министра Армении Никола Пашиняна с местной жительницей.

По мнению эксперта, политик допускает эмоциональные срывы, поскольку находится в политическом кризисе: его рейтинги падают, а на вопросы о конфликте с Азербайджаном ему ответить просто нечего.

«В предвыборный период стратегия Пашиняна может обернуться против него самого: уставшее от конфликтов армянское общество хочет стабильности, а не новых потрясений, и избиратель, как показывает история, редко прощает пренебрежение к своим чувствам и потерям», — отметил Матюшенков.

Действующее руководство Армении пытается компенсировать все трудности обещаниями евроинтеграции, однако Европейский союз не готов принимать республику в свой состав, добавил он.

Высказывания Пашиняна возмутили общественность Армении

Недавно Пашинян сорвался на крик во время предвыборной встречи в Ереване после резкой критики со стороны местной жительницы. Инцидент попал на видео и быстро разошелся в сети. Спор начался из-за обвинений в адрес властей на фоне событий последних лет. С чего началась перепалка и как обычный диалог превратился в публичный скандал с угрозами — в материале «Газеты.Ru».