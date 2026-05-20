Визит Путина в Китай связали с противостоянием США

Россия и Китай намерены совместно продвигать многополярный мировой порядок, пишет Bloomberg на фоне визита Владимира Путина в Пекин. По оценке издания, Москва и Пекин все более открыто демонстрируют стремление сократить влияние США на мировую политику.

© Московский Комсомолец

Автор публикации обратил внимание, что Россия и Китай подписали совместную декларацию о поддержке многополярного мира. В материале говорится, что курс двух стран на отказ от мирового порядка, построенного вокруг лидерства США, был заметен и раньше, однако теперь это начали демонстрировать публично.

Bloomberg также отметил, что нынешние заявления Москвы и Пекина прозвучали всего через несколько дней после визита в Китай президента США Дональда Трампа и его переговоров с Си Цзиньпином. По мнению автора статьи, несмотря на временное стремление Вашингтона и Пекина к стабильности, в долгосрочной перспективе Китай продолжит геополитическое соперничество с США.

Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом 19 и 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Вместе с российским президентом в Китай прибыла крупная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, руководители государственных корпораций и представители бизнеса. В ходе переговоров стороны обсуждали торговлю, энергетику, международную политику и дальнейшее развитие стратегического партнерства между Москвой и Пекином.