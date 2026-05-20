Трамп рассказал о строительстве шестиэтажного бункера под Белым домом

Секретный бункер под новым бальным залом Белого дома будет уходить под землю на шесть этажей и включит в себя убежища, военный госпиталь и «специальные помещения».

Об этом во вторник, 19 мая, рассказал президент США Дональд Трамп.

— Вся крыша (бального зала — прим. «ВМ») построена для военных целей. Она обладает огромной вместимостью для беспилотников. Она не только защищена от ударов дронов — если дрон в нее врежется, он отскочит, не причинив никакого вреда. Но она также предназначена в качестве порта для дронов, который будет защищать весь Вашингтон, — сказал он.

По словам Трампа, бальный зал будет служить защитой для подземной структуры. На плоской крыше предусмотрены позиции для снайперов, откуда будет открываться вид на весь Вашингтон.

Американский лидер отметил, что стекла здания будут пуленепробиваемыми и иметь толщину около 10 сантиметров.

Строительство финансируется за счет частных пожертвований и идет по плану, добавил он. Также глава Белого дома назвал этот проект своим подарком для США, передает Reuters.

В феврале в Сети появились фотографии из бункера украинского президента Владимира Зеленского, который расположен на Банковой улице в Киеве. Ранее он говорил, что провел в этом убежище первые два года специальной военное операции. По данным СМИ, вместе с Зеленским от возможных угроз в убежище укрывались и его приближенные. Президент вместе с помощниками среди прочего коротал время в бункере за игрой в пинг-понг.