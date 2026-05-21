Президент России Владимир Путин во время своего визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передал недвусмысленный сигнал Западу, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico. В своей статье оно отмечает, что для Путина это послание было ясным: Россия и Китай придерживаются независимой и суверенной внешней политики, действуя в тесной стратегической координации и играя важную стабилизирующую роль на мировой арене.

В ходе встречи было подписано 42 документа, включая совместную декларацию о становлении многополярного мира и всеобъемлющем партнерстве между двумя странами.

Издание подчеркивает, что встреча стала отражением меняющегося глобального баланса, где центр тяжести смещается в сторону Евразии. Это свидетельствует о формировании нового мирового порядка, свободного от доминирования США.

Западные СМИ и эксперты отметили, что визит Путина в Китай прошел в более открытой и дружеской обстановке, чем аналогичные визиты западных лидеров, что подчеркивает сближение России и Китая. В частности, американский телеканал CNN и немецкая газета Berliner Zeitung указали на то, что западные санкции лишь укрепили это партнерство, а Европа, сделавшая ставку на конфронтацию, теперь сталкивается с экономическими последствиями.

Таким образом, встреча Путина и Си Цзиньпина стала не только важным шагом в укреплении двусторонних отношений, но и сигналом для Запада о необходимости пересмотра своей политики в отношении России и Китая.

Ранее профессор Школы перспективных международных исследований имени Джонса Хопкинса в Вашингтоне Хэл Брэндс в своей статье для Bloomberg высоко оценил влияние председателя КНР Си Цзиньпина на мировой арене.