«США повторяют судьбу Британской империи»

Империи рождаются и погибают - они не вечны. Упадок государств обычно происходит из-за постепенных изменений в мировой экономике, но его финал всегда определяют переломные моменты. Между Суэцким кризисом 1956 года и нынешней войной США против Ирана есть много различий. Однако сходство общего контекста указывает, что США сегодня переживают тот же момент «конца империи», с которым в свое время столкнулась Британия, считают авторы издания Asia Times. В 1956 году Британская империя все еще пыталась подавить движения за независимость во многих своих колониях. Как и современные США, Лондон тогда владел военными базами по всему миру. Суэцкий кризис стал переломным моментом, когда британское правительство наконец осознало: оно больше не может использовать военную силу, чтобы навязывать свою волю. Как и сегодняшние американцы, британское общество тогда оказалось гораздо мудрее своих властей. Опросы общественного мнения показывали, что 44 процента британцев выступали против применения силы в Египте, и лишь 37 процентов одобряли его.

Пока премьер-министр Энтони Иден колебался по поводу приказа ООН о прекращении огня, на антивоенный митинг на Трафальгарской площади вышли 30 тысяч человек. Пришедшие за Иденом премьеры вывели британские войска с баз в Азии, ускорили обретение колониями независимости и не допустили вмешательства Британии во Вьетнаме. Британские тори были закоренелыми империалистами - во многом как Дональд Трамп и его разношерстная команда. Однако они не позволили своему имперскому мировоззрению ослепить себя и усвоили уроки Суэцкого кризиса. Они сумели понять, что мир меняется. Единственный плюс в нынешнем Ормузском кризисе - он может ознаменовать окончательный крах неоконсервативного имперского проекта, который доминировал во внешней политике США с 1990-х годов. Этот курс загнал Трампа в ловушку «выбора без выбора»: между заведомо проигрышной войной с Ираном и историческим дипломатическим поражением. Тупик, в который попал Трамп, должен стать «окончательным финалом этой уродливой и преступной эпохи неоконсерваторов».

Кто разблокирует переговоры по Украине?

Европейский посредник мог бы разблокировать замороженные переговоры между Россией и Украиной. Однако прочный мир вряд ли возможен, пока обе стороны не придут к выводу, что продолжение боевых действий обходится им стратегически и политически дороже, чем компромисс, пишут «ИноСМИ» со ссылкой на американских аналитиков. В последние дни и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский заявили, что готовы к усилению роли Европы в будущих переговорах. Девятого мая Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера предпочтительным посредником. Большинство европейских лидеров отвергли это предложение из-за тесных связей Шрёдера с Россией. Затем, 17 мая, Зеленский призвал европейских лидеров определить, кто именно будет представлять континент на переговорах.

Эти заявления прозвучали на фоне того, как война против Ирана фактически заморозила дипломатический процесс по Украине под руководством США. Впрочем, эти переговоры и так продвигались с трудом еще до конфликта на Ближнем Востоке. Россия, похоже, не против европейского посредничества - при условии, что переговоры будут отвечать её более широким стратегическим целям. В краткосрочной перспективе видимость поддержки дипломатии может затормозить введение новых санкций. В долгосрочной же перспективе посредничество Европы способно привести к соглашению по Украине, которое исключит значительное присутствие США в стране. Однако Россия все чаще рассматривает европейские правительства как непосредственных участников конфликта, учитывая, что они вооружали, финансировали, обучали и политически поддерживали Украину все это время.

«Почему китайский бизнес молится на российских туристов»

Приграничный китайский город Суйфэньхэ стал ярким примером углубляющихся связей между Пекином и Москвой, пишет The Guardian. Бизнес в Суйфэньхэ открыто игнорирует западные санкции. Из-за падения внутреннего спроса в Китае экспорт в Россию стал для местных предпринимателей главным спасением. К примеру, Ван Жунго, вовремя сменивший работу в сельском хозяйстве на автодилерство, за год удвоил свою зарплату. Доля китайских брендов на российском авторынке взлетела с семи процентов в 2021 году до почти 60 процентов к 2024-му, а через третьи страны в РФ по-прежнему идут десятки тысяч подсанкционных машин BMW, Volkswagen и других брендов.

Глава дилерской компании Гао Бинь признает: если продажи внутри КНР фактически остановились, то в Россию его фирма продала более семи тысяч машин за год. Помимо автопрома, приграничные регионы Китая получают мощный стимул за счет российского туризма - после введения безвизового режима поток гостей из РФ вырос более чем на 60 процентов. На улицах Суйфэньхэ повсюду висят вывески на кириллице, а цены в рублях указываются так же часто, как и в юанях. По словам владельца местного салона красоты Нин Цяна, сейчас россияне - единственные, кто активно тратит здесь деньги.

Какой сюрприз готовит новый российский Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил двухместную модификацию. Самолет уже заметили во время испытаний, пишет Military Watch Magazine. Это событие знаменует ключевой этап развития программы Су-57 на фоне ее продвижения на мировом рынке. До сих пор единственным серийным самолетом пятого поколения с двухместной кабиной оставался китайский J-20. Подобные проекты в США и СССР ранее отменяли из-за сокращения военных бюджетов. Сейчас интерес к такой конфигурации резко возрос. От новейших истребителей все чаще требуется выполнение функций командных пунктов для управления беспилотниками. Разработка двухместной версии ведется под запросы иностранных заказчиков, отмечает MWM.

Эксперты не исключают, что двухместный Су-57 превзойдет по объемам производства базовую одноместную версию. Такой прецедент уже был в истории его предшественника Су-27. Его двухместный вариант стал основой для создания массовых модификаций для Китая и Индии. В апреле холдинг «Рособоронэкспорт» подтвердил получение нескольких зарубежных заказов на Су-57. Минпромторг также сообщил о подписании контрактов на Ближнем Востоке, где вероятным покупателем СМИ называли Иран. Кроме того, Министерство обороны Индии подтвердило продвинутую стадию переговоров о лицензионном производстве истребителя. Эти запросы стали одними из катализаторов ускоренной разработки новой версии самолета, подчеркивается в статье.

Дефицит нафты: как Ормузский кризис бьет по Японии и обогащает Россию

Интенсивный конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал серьезный дефицит сырья на азиатском рынке, пишет журнал Wedge. В частности, в Японии резко подорожала нафта - важнейший компонент для производства пластика, красок и упаковки. Около 60 процентов этого сырья Токио импортирует, а его поставки сократились. При этом большая часть поставок обычно идет из стран Персидского залива через заблокированный сейчас Ормузский пролив. В начале апреля премьер Японии Санаэ Такаити заявила, что запасов нафты хватит на четыре месяца. Однако одна из японских компаний уже сделала упаковку чипсов и других закусок черно-белой. Россия - крупнейший в мире экспортер нафты. Но смогут ли политики договориться о поставках, особенно с учетом санкций? Надежды на дипломатическое решение кризиса в ходе недавнего саммита лидеров США и Китая не оправдались. Сторонам не удалось разблокировать пролив.

Американские потребители тем временем сталкиваются с ростом цен на бензин более чем на 50 процентов. Попытки Вашингтона привлечь страны НАТО к охране пролива вызвали серьезные разногласия внутри альянса. В то же время затянувшийся Ормузский кризис обернулся крупной финансовой выгодой для России. Резкое подорожание нефти, газа, угля и нефтепродуктов компенсировало Москве потери от западных санкций и падения объемов экспорта. За счет высоких мировых цен общие доходы российского бюджета только выросли, несмотря на попытки Украины и западных стран нанести удар по доходам РФ. По данным аналитиков, в марте и апреле доходы России от продажи ископаемого топлива превышали 700 миллионов евро в день. Это произошло в том числе благодаря временному смягчению американских санкций. Эксперты констатируют, что пока Иран успешно выдерживает экономическую осаду США, реальным победителем в затяжном конфликте остается Москва.