Евродепутат призвал заменить Каллас

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить главу дипломатии ЕС Каю Каллас.

Об этом он написал в X.

"У нас есть проблемы с персоналом. У нас есть верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности ЕС] мадам Каллас, которая отвечает за дипломатию ЕС и которая совершенно не дипломатична, мягко говоря. Ее необходимо заменить кем-то другим, но это чрезвычайно сложно. Замена верховного представителя означает серьезные изменения в составе Еврокомиссии", - отметил он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности является членом ЕК, еврокомиссаром, и в этом качестве попадает под правила квотного распределения портфелей внутри ЕК (по одному еврокомиссару от одной страны ЕС). Таким образом, Картайзер имеет в виду, что в нынешнем составе ЕК Каллас можно заменить только на другого эстонца, в противном случае для назначения на этот пост гражданина любой другой страны ЕС потребуется перераспределение портфелей внутри Еврокомиссии и замена других еврокомиссаров.