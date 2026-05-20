Украинцев предупредили о длительных отключениях электричества при жаре

Украина летом может вернуться к отключениям света на шесть-восемь часов в сутки. Причиной станет жара за 30 градусов и массовое использование климатической техники.

© Московский Комсомолец

Об этом местным СМИ заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Жара может привести к тому, что мы вернёмся к отключениям света. Как показывает практика, отключения могут длиться до 6-8 часов в сутки при температуре воздуха более 30 градусов", — сказал он.

По словам Попенко, ситуацию усугубили массовые повреждения ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Импорт электроэнергии не покроет потребности даже в пиковые часы. К этому добавляется плановый ремонт атомных станций — из системы параллельно выводят по два энергоблока, страна теряет от 1,5 до 2 ГВт мощностей.

Синоптики прогнозируют "волны жары" с дневной температурой до 35-40 градусов и ночной не ниже 25. Эксперты предупреждают, что энергосистема до сих пор не восстановлена после масштабных повреждений конца 2025 года. Тогда на фоне сильных холодов в энергетике объявили режим ЧС. По словам первого вице-премьера Дениса Шмыгаля, из строя выведено более 9 ГВт мощностей.