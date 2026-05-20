В ВОЗ оценили риск распространения лихорадки Эболы в мире

Риск распространения лихорадки Эболы в мире низкий, но он высок на региональном уровне, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

"Мы оцениваем риск как высокий на региональном уровне, но как низкий на глобальном уровне", - сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что число заболевших будет расти. Сейчас насчитывается около 600 предполагаемых случаев заражения вирусом, а также 139 летальных исходов от него.

Между тем, эпицентром новой вспышки Эболы считается провинция Итури на востоке Демократической Республики Конго. Там же зафиксирована первая смерть от него.

Еще два подтвержденных случая заболевания выявлены в Уганде, где из-за риска распространения вируса запретили рукопожатия.

Ранее в ВОЗ назвали вспышку лихорадки Эбола в этих двух государствах чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

При этом Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (независимое агентство Европейского союза) опасаются, что очередная вспышка Эболы вызвана новым вариантом вируса - Bundibugyo, поскольку от него нет лицензированных вакцин.