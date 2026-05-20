Стало известно о возможной попытке демократов «остановить войну» Трампа

В случае игнорирования президентом США Дональдом Трампом решения Конгресса демократы могут попробовать запретить ему военные действия в Иране через суд. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, подобного в политической практике США еще никогда не происходило, поэтому такая история будет «беспрецедентной».

«Однако, как мы знаем, демократам до этого вполне успешно удалось, например, отменить многие тарифы Трампа и прекратить его депортационные рейды против мигрантов. Поэтому я не исключаю, что и тут по суду они попытаются остановить войну», — пояснил Дудаков.

Американист обратил внимание на то, что раскол внутри США продолжает усугубляться, а положение Трампа становится шатким.

Напомним, что сенат США впервые поддержал резолюцию, которая фактически предписывает Белому дому прекратить военные действия против Ирана. Верхняя палата Конгресса ранее, во время аналогичных голосований, семь раз отклоняла этот документ.