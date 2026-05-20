Китайские и южнокорейский танкеры беспрепятственно пересекли Ормузский пролив

Три нефтяных танкера, два китайских и один южнокорейский, пересекли Ормузский пролив, согласно данным морского слежения, сообщает телеканал France24.

© Российская Газета

Сведения о перевозках, полученные от компаний LSEG и Kpler, показали, что два супертанкера Yuan Gui Yang под китайским флагом и Ocean Lily под флагом Гонконга вышли из водного пути. Они перевозят 4 млн баррелей сырой нефти.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил на парламентских слушаниях в Сеуле, что корейское судно с сырой нефтью также прошло через пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил американским законодателям, что война с Ираном будет завершена "очень быстро" и даже, "возможно, очень приятным образом".

Перед этим Трамп угрожал военными действиями, дав Тегерану "два-три дня" на заключение сделки. Президент заявил, что был в часе от того, чтобы отдать приказ о нападении.

Тем временем, цены на нефть ненадолго снизились на фоне позитивных комментариев Белого дома. Однако эксперты предупреждают, что, вероятно, они останутся высокими, даже если Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения. Нефть марки Brent упала в цене до 110,16 доллара за баррель.