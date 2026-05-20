Пощечина Трампу: в Ирландии обратили внимание на одну деталь в Китае

Визит президента России Владимира Путина в Китай стал предметом обсуждения из-за заметных различий в протоколе встречи по сравнению с недавним визитом президента США Дональда Трампа.

Ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X обратил внимание на то, что уровень приема российского лидера оказался значительно выше.

«Путина лично приветствовал министр иностранных дел Китая Ван И, действующий член Политбюро, в то время как Трампа встретил вице-президент Хань Чжэн, который больше не входит ни в Политбюро, ни в Центральный комитет Коммунистической партии», — пишет автор аккаунта.

По мнению наблюдателей, выбор фигуры встречающего не был случайным и несет в себе четкий геополитический посыл. Как отмечает Брайан Макдональд со ссылкой на мнения китайских экспертов, «отправка члена Политбюро в аэропорт свидетельствует о том, что Пекин считает гостя особенно важным».

Это высказывание активно прокомментировали подписчики журналиста. Так, пользователь Priyadarshini Mohanty отмечает: «В Пекине протокол встречи в аэропорту никогда не бывает случайным. Это не просто проявление гостеприимства, это сигнал. Китай тщательно демонстрирует разницу между прагматичным взаимодействием с Вашингтоном и стратегическим сближением с Москвой».

Другие участники дискуссии, включая пользователя Betty Velvet, соглашаются с тем, что таким образом Пекин транслирует свою позицию без лишних слов: «Отправив члена Политбюро к Путину, они ясно дают понять, кому на самом деле отдают приоритет как влиятельному партнеру». Пользователь TBill считает, что Владимир Путин является "членом семьи", а Трамп лишь временным гостем, который вскоре станет для Пекина бесполезным.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя автору ИС "Вести" Павлу Зарубину вопрос о сравнении церемоний встреч Путина и Трампа, сказал, что есть смысл сравнивать содержание встречи, а не церемониальную атрибутику.