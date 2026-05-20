Власти Литвы эвакуировались в бункер из-за возможной атаки беспилотников

Руководство Литвы увели в укрытие на фоне воздушной тревоги в стране
Руководство Литвы было вынуждено спуститься в убежище на фоне возможной атаки беспилотников. Об этом сообщает Delfi.
Местные информагентства получили подтверждение о том, что президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас находятся в укрытии.
В Литве утром 20 мая в воздух подняли истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии. Причиной стал радиолокационный сигнал у границы, характеристики которого похожи на беспилотник, уточняет Delfi.