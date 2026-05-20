В Киеве назвали возможную дату президентских выборов на Украине

Президентские выборы на Украине могут пройти в следующем году.

Об этом заявил советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк, передает УНИАН в Telegram-канале.

«Выборы в Украине могут состояться весной 2027 года», — сообщил Подоляк.

По его словам, такая перспектива развития событий возможна в случае, если будет достигнуто мирное соглашение.

Ранее в России высказались о переговорах с Украиной. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отвергает все посылы, связанные с заключением мира.