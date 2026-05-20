Россия и Китай прокомментировали давление на КНДР

Россия и Китай выступили против давления на КНДР.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию по итогам переговоров лидеров двух стран президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Стороны выступают против внешнеполитической изоляции, экономических санкций, силового давления и других способов создания угроз безопасности Корейской Народной Демократической Республики», — говорится в документе.

Лидеры двух стран подчеркнули, что давление на КНДР провоцирует эскалацию напряженности в регионе, гонку вооружений, а также злоупотребление политизированными подходами.

Москва и Пекин призвали решать проблемы Корейского полуострова на основе уважения суверенитета, ведь обеспечение мира и стабильности на этой территории отвечает общим интересам всего Дальнего Востока.

Также Путин и Си Цзиньпин в совместном заявлении осудили военные удары США и Израиля по Ирану.

РФ и КНР призывают стороны конфликта скорее сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить расширение военных действий за пределы региона. Также они просят мировое сообщество придерживаться объективной и непредвзятой позиции, содействовать деэскалации на Ближнем Востоке и вместе отстаивать основные нормы международных отношений.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.