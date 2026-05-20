Китай поддержал условие России по урегулированию конфликта на Украине

Россия и Китай убеждены, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского конфликта необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций (ООН). Совместное заявление двух стран опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что российская сторона позитивно оценивает непредвзятую позицию Китая по украинскому кризису и приветствует стремление играть конструктивную роль в его урегулировании политико-дипломатическим путем.

«Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира», — говорится в совместном заявлении РФ и КНР.

19 мая президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай. 20 мая состоялись переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых стороны подписали несколько документов, в том числе «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа». По итогам встречи с китайским лидером Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства».