Пашинян высказался о резких шагах в отношениях с Россией

Ереван не намерен предпринимать резких шагов в отношениях с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Telegram-канал Minval Politika.

Политик отметил, что у него дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян также назвал Россию сверхдержавой, к которой надо относиться с уважением.

«С 2018 года мы провели около 200 телефонных разговоров. Я вообще сомневаюсь, что у президента РФ с 2018 года было больше контактов с другими иностранными лидерами», — рассказал армянский премьер.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук ответил на вопрос о сближении Армении с Западом. По его словам, Москва с пониманием отнесется к любому выбору народа Армении.