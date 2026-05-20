Китай продлит безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

По словам дипломата, решение принято для "дальнейшего упрощения обменов людьми между Китаем и Россией". Россияне, имеющие обычные загранпаспорта, могут въезжать в Поднебесную без визы на срок до 30 дней в туристических целях, для ведения бизнеса, посещения родственников и друзей, а также транзита.

Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин готов совместно с Москвой продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран.

Напомним, в Пекине начался основной день официального визита президента России Владимира Путина в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин лично приветствовал российского лидера перед Домом народных собраний. Переговоры затронули полный спектр двусторонних отношений, включая экономику, сотрудничество в энергетике.