Зеленский поручил повлиять на Белоруссию, чтобы она не вступала в СВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел «принять меры» в отношении Белоруссии, чтобы не допустить ее вступления в конфликт на Украине. Публикация появилась в его Telegram-канале по итогам Ставки.

По его словам, Украина готовится к «каждому возможному варианту» и готовит ответы на случай расширения конфликта. Зеленский указал, что силы на черниговско-киевском направлении будут увеличены.

«Пересматриваем и возможности нашей внешней активности. Поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Беларуси, которая может быть использована Россией для такого расширения [конфликта]», — написал Зеленский.

До этого президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что Россия якобы «еще раз будет пытаться» втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной. В мае Зеленский также сказал, что Россия якобы планирует атаковать страну НАТО с территории Белоруссии.

При этом спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подчеркнул, что украинские пограничники не зафиксировали перемещения техники или «подтягивания» российских войск к границе с Белоруссией.