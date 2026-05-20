Антиамериканский альянс и «чайная дипломатия»: реакция мировых СМИ на визит Путина в Китай

Мировые СМИ активно комментируют официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин, подчеркивая демонстративное укрепление российско-китайского союза в противовес США. В то же время западные аналитики указывают на прагматичные интересы сторон и утверждают, что ФСБ не доверяет Китаю.

В Доме народных собраний 20 мая Путина встретили «с помпой и торжественной церемонией», отмечает BBC News. В своем вступительном слове глава Китая Си Цзиньпин сказал российскому президенту, что «односторонняя гегемония бесчинствует» в мире, и призвал Пекин и Москву построить «более справедливую и равноправную систему глобального управления». Лидеры примут участие в официальной церемонии подписания соглашения, церемонии, посвященной образовательным инициативам, а также в чайной церемонии, которая завершит день.

Си старается сохранять нейтральную позицию в отношении украинского кризиса, отмечает BBC News. В то же время он хочет показать свою способность вести диалог со всеми сторонами, особенно в контексте стремления Китая к более значимой роли на мировой арене.

Визит Путина - вторая личная встреча российского президента с Си Цзиньпином менее чем за год, и он совпадает с 25-й годовщиной подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, соглашения, формализовавшего связи между Россией и Китаем после десятилетий идеологического соперничества и взаимного недоверия, отмечает Al Jazeera.

Визит Путина состоялся всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп покинул Пекин. И у Москвы, и у Пекина сложные отношения с Вашингтоном. По мнению аналитиков, непредсказуемость внешней политики Трампа привела к еще большему сближению России и Китая.

Укрепление их партнерства происходит также на фоне украинского конфликта, нарастающей напряженности вокруг Ирана и сбоев в судоходстве через Ормузский пролив - кризиса, который потряс мировые энергетические рынки и возобновил опасения Пекина по поводу безопасности поставок нефти и газа.

В условиях угрозы одному из важнейших водных путей мира Китай все чаще обращается к России как к надежному поставщику энергии по суше. Китай, в свою очередь, стал для России экономической опорой - важнейшим покупателем российской нефти и других энергоносителей в то время, когда европейские рынки в значительной степени закрылись.

Лидеры России и Китая на встрече 20 мая высоко оценили прогресс в своих стратегических связях, отмечает Reuters. Агентство подчеркивает, что на этих переговорах Москва стремится продвинуть соглашение о поставках газа, переговоры по которому ведутся уже более десяти лет. Ожидается, что Путин и Си завершат день «чайной дипломатией» - неформальной встречей за чаем.

По данным Кремля, по итогам визита Путина ожидается подписание около 40 документов и публикация совместного заявления на 47 страницах об укреплении партнерства. Если саммит завершится совместным заявлением и десятками соглашений, то сам этот факт станет мощным сигналом, независимо от деталей документов, считает американский политолог Патриция Ким.

«Это подтвердит, что партнерство Китая и России остается прочным, системным и скоординированным по всем ключевым стратегическим вопросам», - добавила она.

Пока Путин посещает Китай, внутри антиамериканского альянса нарастает недоверие, пишет The Washington Post. Западные официальные лица и аналитики заявили газете, что ФСБ по-прежнему относится к Китаю с «крайним недоверием». Собеседники газеты напомнили о нескольких случаях, когда российским ученым были предъявлены обвинения в работе на спецслужбы Китая. По словам западных чиновников, в российских спецслужбах растет недоверие к Китаю: они видят в набирающем силу соседе долгосрочную угрозу.

В то же время американский аналитик Эд Прайс заявил CNBC, что своим визитом Путин хочет показать американцам: «Вы можете посещать Китай сколько угодно, но Россия к нему ближе и дружественнее, чем вы».