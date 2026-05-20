Фон дер Ляйен захотела управлять всеми деньгами Евросоюза

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует масштабную реорганизацию финансовых подразделений Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Politico.

По данным издания, под удар могут попасть все структуры ведомства, работающие с бюджетными средствами союза. Изменения затронут генеральные директораты по сельскому хозяйству, экологии и продовольствию, морским делам, рыболовству, исследованиям и инновациям. Один из чиновников ЕК назвал происходящее курсом на «абсолютную централизацию».

В Брюсселе рассчитывают создать единую службу по управлению всеми средствами ЕС по образцу Фонда восстановления, созданного после пандемии коронавируса. Новая модель предполагает опору на национальные планы стран-членов, поэтапные выплаты и централизованный надзор.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что фон дер Ляйен пытается узурпировать власть в своем ведомстве. По данным агентства, группа близких советников фон дер Ляйен фактически контролирует деятельность ЕК, поскольку глава ведомства отстраняет от дел тех, кто не входит в ее ближайшее окружение. Кроме того, лица, близкие к главе ЕК, проводят прямую связь между стилем ее руководства и «более общими проблемами, которые вызывают недовольство у исполнительных руководителей».