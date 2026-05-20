В Британии сделали шокирующее заявление о мировом голоде

В мире голодает более 300 млн человек, и большая часть проблем с продовольствием связана с конфликтами. Об этом заявил британский политик Роулинс, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Он подчеркнул, что еще ни разу в истории не наблюдалось «такого количества голодающих» - более 300 млн человек.

«И 70-80% из этого числа вызвано конфликтами. Поэтому, когда у вас случается новое потрясение, как, например, в Ливане, у вас появляется еще один миллион беженцев, которые также испытывают острую нехватку продовольствия», - заявил он.

Также Роулинс привел в пример кризис недоедания в Афганистане, где голодают около 5 млн детей и матерей.

«И поддержки, которая помогла бы им выжить, просто нет. Я был в клинике. Сотни женщин с маленькими детьми на руках выстроились в очередь, чтобы получить пищевые добавки для борьбы с недоеданием», - рассказал он.

Напомним, что ранее эксперты заявили о риске голода в ряде стран из-за конфликта на Ближнем Востоке. 28 февраля США и Израиль атаковали Иран. В ответ на нападение Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений. Из-за блокировок торговых путей миллионы тонн удобрений застряли в пути, что грозит проблемами с урожаем в Пакистане, Индии и Эфиопии.