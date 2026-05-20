Трамп посетит саммит G7 во Франции

Американский лидер намерен принять участие во встрече глав государств «Большой семерки» в июне, несмотря на разногласия с союзниками по иранскому вопросу.

Президент США планирует посетить саммит лидеров G7 во Франции, чтобы обсудить искусственный интеллект, торговлю и борьбу с преступностью, передает портал Axios.

Участие американского лидера оставалось под вопросом из-за его недовольства позицией Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые не поддержали военные усилия Вашингтона в Иране.

Встреча пройдет с 15 по 17 июня в Эвиан-ле-Бен. В Белом доме отметили, что на саммите не ожидается подписания конкретных соглашений, однако стороны попытаются достичь консенсуса для будущих договоренностей.

Трамп намерен сосредоточиться на деловых вопросах, включая увязывание американской помощи с торговлей, которая «взаимовыгодна как для стран-инвесторов, так и для стран-получателей».

Кроме того, повестка США включает продвижение американских технологий искусственного интеллекта, снижение зависимости от Китая в поставках важнейших минералов, а также борьбу с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией. Вашингтон также рассчитывает обсудить стимулирование экспорта, снижение регуляторных барьеров и увеличение производства энергии, в частности ископаемого топлива.

На фоне сохраняющейся напряженности из-за ситуации в Иране министр финансов США Скотт Бессент на встрече в Париже призвал союзников усилить санкционное давление. Он потребовал присоединиться к усилиям по борьбе с финансированием терроризма и перекрыть каналы незаконных средств, питающих иранскую военную машину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде из-за ситуации на Ближнем Востоке. Оставшиеся лидеры объединения обсудили антироссийские санкции без участия американского президента.