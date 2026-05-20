Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после соглашения между Европарламентом и Советом Евросоюза о снижении тарифов на промышленный экспорт из США в ЕС призвала европейских законодателей быстро завершить торговую сделку с США.
"Соглашение есть соглашение, и ЕС выполняет свои обязательства. Я приветствую соглашение, достигнутое Европарламентом и Советом [ЕС] о снижении тарифов на промышленный экспорт США в ЕС. Это означает, что мы скоро выполним свою часть совместного заявления ЕС - США, как и было обещано. Теперь я призываю законодателей действовать оперативно и завершить этот процесс. Вместе мы можем обеспечить стабильную, предсказуемую, сбалансированную и взаимовыгодную трансатлантическую торговлю", - написала она в X.