Си Цзиньпин назвал волей народов РФ и КНР стремление к миру и развитию

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что стремление России и Китая к миру, развитию и сотрудничеству отражает настрой народов двух стран и становится устойчивой мировой тенденцией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам китайского лидера, укрепление отношений между Москвой и Пекином стало возможным благодаря взаимному доверию, расширению стратегического взаимодействия и совместной защите принципов международной справедливости.

Си Цзиньпин также отметил, что, несмотря на нестабильность в мире и усиление односторонней политики, курс на сотрудничество остается неизменным и востребованным.

Рябков: Иран не собирается выходить из ДНЯО

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что сообщения о возможном выходе Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия не имеют под собой оснований и не подтверждаются официальными сигналами из Тегерана. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, несмотря на внешнее давление и атаки на объекты ядерной инфраструктуры, Иран продолжает соблюдать обязательства по ДНЯО и подтверждает готовность к взаимодействию с МАГАТЭ.

Рябков также отметил, что такую позицию иранская сторона демонстрирует в ходе 11-й Конференции по рассмотрению действия договора.

Сенат США поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном

Сенат США впервые поддержал резолюцию, предусматривающую прекращение военных действий против Ирана, одобрив документ большинством голосов в ходе процедурного голосования. Об этом сообщает ТАСС.

Инициативу поддержали почти все демократы, а также несколько республиканцев, включая Рэнда Пола, Лизу Мурковски, Сюзан Коллинз и Билла Кэссиди, тогда как против выступил лишь один демократ — Джон Феттерман.

При этом даже в случае окончательного одобрения документа обеими палатами Конгресса президент Дональд Трамп, как ожидается, может воспользоваться правом вето.

Путин: отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентно высокого уровня и стали примером стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, участие в российской делегации представителей правительства, бизнеса, а также общественных и образовательных организаций подчеркивает значимость взаимодействия с Китаем.

Путин также напомнил, что основу двусторонних связей уже четверть века составляет договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который сохраняет актуальность и сегодня.

Захарова: выделяемые Западом Украине средства "растворяются" в руках Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что финансовая помощь, выделяемая Западом Украине, якобы непрозрачно распределяется и частично исчезает в окружении Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, средства, поступающие Киеву от западных стран, проходят через украинские власти, после чего часть денег, как она утверждает, возвращается на Запад, а другая — используется без должного контроля.

Захарова также подчеркнула, что отсутствие полноценного аудита международной помощи, по ее мнению, вызывает вопросы о прозрачности расходования этих средств.