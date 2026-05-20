Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала раскритиковал министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса за призыв к НАТО напасть на Калининград.

18 мая Будрис в интервью газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что НАТО должно «показать русским» свою способность прорваться в Калининградскую область.

Меркурис задался вопросом, почему во времена, когда нужно «разрядить обстановку и сбавить градус риторики», европейские лидеры активно работают над тем, чтобы добиться противоположного.

Аналитик отметил, что Россия ответит на любые действия Североатлантического альянса в отношении Калининграда, а подобные провокации лишь нагнетают напряжение в Балтийском регионе.

Меркурис назвал заявление Будриса безрассудным и очень опасным.

19 мая Служба внешней разведки РФ заявила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным ведомства, командование Вооруженных сил Украины планирует запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для уменьшения времени подлета.