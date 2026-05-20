Пользователи соцсетей в Китае назвали визит президента России Владимира Путина в Пекин символом крепкой дружбы двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую версию TikTok (Douyin).

Официальный визит Путина в Пекин состоится 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания Россией и Китаем Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В соцсети Douyin видеозапись прибытия Путина на площадь Тяньаньмэнь, опубликованная Центральным телевидением Китая, менее чем за час набрала более 42 тысяч лайков, отмечает РИА Новости. Под этой публикацией пользователи оставили приветственные комментарии.

В комментариях к видео пользователи выступают за развитие отношений РФ и Китая, а также называют российского президента «старым другом Китая».

«Это старый друг Китая, приветствую визит президента Путина в КНР», - написал один из комментаторов.

«Горячо приветствую визит президента Путина, да здравствует китайско-российская дружба!», - добавил другой.

Во вторник, 19 мая, стало известно, что Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин заявил, что Москва и Пекин будут развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.