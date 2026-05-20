В Британии отметили большой масштаб торжественной встречи Путина в Пекине

В британском издании The Guardian отметили большой масштаб торжественной встречи президента России Владимира Путина в Пекине.

«Си Цзиньпин с помпой и размахом приветствовал президента России Владимира Путина... Обстановка и характер встреч Си с другими мировыми лидерами часто рассматриваются как сигнал того, какое значение китайский председатель придаёт своему гостю», — говорится в материале.

20 мая в Доме народных собраний в Пекине начались переговоры Путина и Си Цзиньпина.

Лидер КНР поприветствовал президента России, лично встретив его перед Домом народных собраний. Российского лидера также встретили дети с цветами и флажками России и Китая.

Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом.