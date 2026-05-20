Си Цзиньпин оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке находится в критической точке и нужно поддерживать мирные усилия. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводят «Известия».

Такое заявление Си Цзиньпин сделал в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Китае.

«Ситуация в регионе Ближнего Востока и Персидского залива находится в критической точке перехода между войной и миром. (…) Особенно важно придерживаться пути переговоров», — отметил он.

Также глава Китая подчеркнул, что возобновление военных действий недопустимо, а скорейшее прекращение конфликта поможет снизить риски для мировой экономики и торговли.

Напомним, что после нападения США и Израиля на Иран 28 февраля остается закрытым Ормузский пролив, что уже привело к резкому росту на энергоносители и нарушению логистики. Сторонам удалось договориться о перемирии, но пока нет прорыва в урегулировании конфликта. При этом президент Дональд Трамп предупредил, что, если Тегеран не сделает Вашингтону более выгодное предложение, то США возобновят ракетные удары.