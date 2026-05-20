Си Цзиньпин оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Ситуация в районе Персидского залива на Ближнем Востоке находится на решающем этапе и готова к переходу от войны к миру. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Синьхуа.

Китайский лидер отметил, что полное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке не терпит отлагательств, возобновление конфликта недопустимо, а приверженность мирным переговорам имеет особенно важное значение.

До этого Си Цзиньпин заявлял о необходимости скорейшего открытия Ормузского пролива.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.