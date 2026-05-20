Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина начались в Пекине

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Доме народных собраний в Пекине.

© Российская Газета

Переговоры проходят в узком составе, в присутствии небольших делегаций. С российской стороны в них участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в КНР Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, ряд других чиновников и бизнесменов.

Трамп рассказал об обещании Си Цзиньпина

Перед переговорами состоялась торжественная церемония встречи на площади перед Домом народных собраний.