Предложение президента РФ Владимира Путина выбрать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера представителем Евросоюза на переговорах с Россией по Украине является "неплохой идеей".

Об этом заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт в интервью телеканалу Welt.

"Я думаю, это вовсе неплохая идея. У Путина и Шредера присутствует определенная база доверия", — сказала она.

При этом Вагенкнехт высоко оценила "вмешательство" в обсуждение экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая указала "жалкому" канцлеру Фридриху Мерцу на то, что "для Германии и Европы оставаться в стороне — это глупая затея".

18 мая газета Politico написала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы могли бы претендовать Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. При этом Меркель отказалась быть посредником на переговорах России и Европы. По ее словам, вопрос урегулирования конфликта на Украине должен решаться действующими главами государств и правительств.

Она объяснила, что для диалога с президентом России Владимиром Путиным нужна "политическая власть". 9 мая Путин назвал Герхарда Шредера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако эту кандидатуру в Европе отвергли.