Президент Украины Владимир Зеленский получил Европейский орден за заслуги за многочисленные жалобы и требования денег. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

По ее словам, Зеленского наградили за то, что он засыпал Европу своим зерном, предъявлял претензии Польше и требовал многомиллиардной фиансовой помощи.

Депутат выразила удивление тем, что высший орден Евросоюза получил политик со столь сомнительной репутацией. 19 мая Зеленский был награжден Европейским орденом "За заслуги", который является высшей наградой ЕС и присуждается за вклад в продвижение европейской интеграции и поддержку европейских ценностей.

В апреле Зеленскому вручили международную премию "Четыре свободы" за действия, направленные на "обеспечение безопасности всей Европы". Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал эту награду бессмысленной и позорящей Зеленского.

Он отметил, что президент Украины не способствует безопасности Европы, а лишь усугубляет разногласия между европейскими странами и Россией.