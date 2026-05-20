Минюст США может предъявить обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Министерство юстиции США намерено в среду, 20 мая, выдвинуть официальные обвинения против 94-летнего экс-лидера Кубы Рауля Кастро.

Как ожидается, обвинительное заключение будет обнародовано в Майами в рамках пресс-конференции, приуроченной к чествованию жертв инцидента 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета организации кубинских эмигрантов «Brothers to the Rescue».

Тогда во главе военного ведомства стоял Рауль Кастро, и в результате атаки, которую Гавана объяснила вторжением в свое воздушное пространство, погибли четыре пилота. При этом расследование Международной организации гражданской авиации впоследствии установило, что самолеты находились в нейтральном пространстве. Ранее газета The New York Times сообщала, что в Вашингтоне рассматривают возможность физического захвата Кастро по венесуэльскому сценарию.

Ранее сообщалось, что президент Кубы пригрозил Трампу "бойней", если США войдут в страну.