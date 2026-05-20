В Японии предложили "повысить надежность" американского "ядерного зонтика"

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) предлагает правительству "дополнительно обеспечить надежность" так называемого расширенного сдерживания со стороны США, которое также называют концепцией американского ядерного зонтика. Такое положение предлагается внести в обновленную редакцию стратегии национальной безопасности и сопутствующие уставные документы, передает телеканал NHK.

На этой неделе партийный Совет по вопросам обеспечения безопасности проводит ежедневные заседания, на которых обсуждается проект предложений по внесению поправок в стратегию нацбезопасности. По данным телеканала, в нем сейчас не говорится о пересмотре трех неядерных принципов, которых придерживается Япония - не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие.

С приходом Санаэ Такаити на пост премьер-министра японские СМИ отмечали, что в ходе уже объявленного пересмотра стратегии нацбезопасности будет обсуждаться и подход к трем неядерным принципам. Утверждалось, в частности, что Такаити готова выступить по крайней мере за отказ от запрета на ввоз в страну американского ядерного оружия. Вместе с тем на фоне этих публикаций сама премьер-министр заявляла, что не давала поручения в рамках обсуждений новой редакции стратегии национальной безопасности пересматривать неядерные принципы.

В пользу такого пересмотра выступали видные специалисты в области безопасности. Так, в апреле в интервью ведущей деловой газете Nikkei об этом заявил бывший начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии Кацутоси Кавано (2014-2019 гг.). По его мнению, пересмотр запрета на ввоз ядерного оружия усложнил бы военные расчеты потенциальных противников Японии. Он также предостерег от чрезмерной зависимости от американских ядерных гарантий в условиях, когда администрация президента Дональда Трампа демонстрирует все большую непредсказуемость.

Япония придерживается трех неядерных принципов - не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие. Законодательно эти принципы не оформлены, однако приверженность им подтверждали все главы японского правительства, а само обсуждение этой темы долгое время считалось табу, в связи с чем некоторые политики говорили о наличии "четвертого принципа" - не обсуждать, и призывали отказаться хотя бы от него.