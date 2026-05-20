"Жаловался и требовал": в Польше высмеяли Зеленского после решения ЕС

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник с сарказмом прокомментировала в социальной сети X вручение Владимиру Зеленскому высшей награды Евросоюза - Европейского ордена «За заслуги».

По ее мнению, чествования удостоился политик с крайне сомнительной репутацией, а сама награда, вероятно, вручена за то, что он наводнил Европу украинским зерном, постоянно жаловался на Польшу и вымогал многомиллиардные пожертвования.

Таким образом польский евродепутат выразила недоумение решением Европарламента, который накануне в Страсбурге отметил президента Украины учрежденным в 2024 году орденом, предназначенным за вклад в продвижение европейской интеграции и ценностей.

