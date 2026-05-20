Guardian: у берегов Британии обнаружили опасные «вечные химикаты»

В проливе Солент на юге Великобритании обнаружили высокие уровни токсичных «вечных химикатов», пишет The Guardian.

«Согласно новому исследованию, учёные обнаружили высокие уровни токсичных полифторированных углеводородов, или «вечных химикатов», в почве, воде и по всей морской пищевой цепи в проливе Солент в Великобритании, в том числе на охраняемых территориях», — говорится в публикации.

Отмечается, что в некоторых пробах уровень загрязнения превышал безопасный порог для прибрежных вод в 13 раз. По данным издания, опасные химические вещества могли попасть в окружающую среду из очистных сооружений, канализационных коллекторов, со свалок и военных объектов.

Ранее два человека погибли, ещё 30 пострадали в результате утечки химикатов на заводе Catalyst Refiners в Западной Вирджинии в США.