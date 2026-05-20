В США одобрили резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа

Сенат США проголосовал за процедурный шаг, позволяющий вынести на обсуждение резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

Несмотря на сопротивление республиканского большинства, демократам, выступившим авторами инициативы во главе с Тимом Кейном и Чаком Шумером, удалось получить 50 голосов против 47.

Поддержку документу неожиданно оказали четыре республиканца - Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Рэнд Пол и Билл Кэссиди, в то время как единственным демократом, проголосовавшим против, стал Джон Феттерман.

Документ апеллирует к конституционному праву Конгресса объявлять войну и к Закону о военных полномочиях 1973 года, который обязывает главу Белого дома в обязательном порядке консультироваться с законодателями перед зарубежным развертыванием вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что МИД Ирана заявил о "сюрпризах" для США.