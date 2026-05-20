Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж поспорил из-за снятия украинского флага со здания местной администрации в графстве Эссекс. Об этом инциденте написал таблоид Daily Express.

Издание также отмечает, что Фараж ответил на претензии экс-министра внутренних дел Британии Джеймса Клеверли. Ранее политик возмутился снятию украинского флага.

«При партии Reform UK над нашими общественными зданиями не будет вывешиваться никаких иностранных флагов. Ваша реакция на это лишь демонстрирует, почему в первую очередь проиграли вы», — сказано в статье.

Как пишет СМИ, Фараж последовательно проводит практику снятия иностранных флагов. В основном украинских, с контролируемых его партией зданий местных советов графств.

