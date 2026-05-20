В Израиле задержали всех активистов шедшей в Газу флотилии

В Израиле заявили о перехвате всех судов флотилии «Сумуд», которые следовали к берегам сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД страны.

В заявлении говорится, что очередная пиар-флотилия прекратила свое существование. Все 430 активистов были переправлены на израильские суда и направляются в Израиль, где смогут встретиться со своими консульскими представителями.

Бойцы ливанской группировки «Хезболла» заявили об уничтожении платформы системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» Израиля с помощью беспилотника.