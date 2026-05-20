Заявление Владимира Зеленского об увеличении дальнобойности ударов по России адресованы спонсорам из Европы.

Таким образом коррупционные элиты в Киеве надеются получить доступ к новым финансовым потокам, заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев.

"Очередная страшилка Зеленского адресована прежде всего западноевропейским кредиторам Украины. На фоне подобных заявлений многократно возрастает коррупция на берегах Днепра и маржа для киевского режима", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Ивлев, Вооруженные силы РФ продолжают давать отпор украинским атакам.

"Российская эшелонированная ПВО сбивала, сбивает и будет сбивать вражеские дроны, какие бы громкие названия они не носили и какой бы дальности они не достигали", - подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил об утверждении плана дальнобойных ударов на июнь по территории России. Планы, по его словам, должны "творчески развить" продемонстрировавшие силу в мае украинские "дальнобойные санкции".