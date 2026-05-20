В Германии сочли неплохой идеей предложение Путина о переговорах по Украине

Основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт сочла неплохой идеей предложение президента России Владимира Путина привлечь экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника на переговорах между РФ и ЕС. Она назвала ее «вовсе не плохой», передает Welt.

Политик подчеркнула, что она с самого начала украинского кризиса выступает за начало переговорного процесса с Москвой. «Американцы подтвердили, что эту войну можно было остановить еще в апреле 2022 года, если бы действительно была проявлена готовность к дипломатическому диалогу с Россией, в том числе с учетом интересов ее безопасности», — напомнила она.

По ее словам, большая глупость — допускать, чтобы Германия и другие европейские страны оставались в стороне, позволяя Соединенным Штатам вести переговоры по Украине вместо них.

Говоря о кандидатуре Шредера, Вагенкнехт обратила внимание на базу доверия, которая сложилась в отношениях бывшего канцлера и российского лидера Владимира Путина. «Разумеется, в итоге вести переговоры должно правительство ФРГ — только у него есть на это полномочия. Но чтобы просто сдвинуться с мертвой точки, это могло бы стать вариантом», — признала она.

Ранее стало известно, что в Европе идет обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией. Среди возможных претендентов назвали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.