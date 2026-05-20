Родригес призвала Трампа избавить Венесуэлу от санкций

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом избавить боливарианскую республику от экономических санкций.

"Хватит санкций против Венесуэлы. Мы не успокоимся, президент Трамп, пока Венесуэла не будет освобождена от санкций, которые осуществляют неправомерный контроль над отраслями нашей индустрии и создают трудности для ее полноценного развития", - заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

Уполномоченный президент отметила, что с президентом США сложились отношения взаимного уважения и благодаря дипломатическому сотрудничеству между двумя странами американский лидер должен прислушаться к венесуэльскому народу, который единым фронтом выступает за отмену санкций.

Родригес также объявила о начале второго этапа общенациональной акции "Великое паломничество за Венесуэлу без санкций и за мир".