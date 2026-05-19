Поляки жестоко избили украинца за отказ петь польские песни

Четверо граждан Польши жестоко избили 20-летнего украинца в Радоме после того, как тот не смог спеть с ними польские песни. Районная прокуратура Радом-Восток начала разбирательство по делу, в котором выявлены признаки ксенофобии.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел на одной из улиц города, когда группа из четырех поляков подошла к украинцу и предложила ему исполнить польские песни. Однако когда стало очевидно, что молодой человек не знает предложенных композиций, его начали оскорблять, в том числе по национальному признаку.

Затем нападавшие начали избивать его, нанося удары по голове и другим частям тела, при этом продолжая оскорбления. Задержан один из участников избиения — 38-летний гражданин Польши, которому уже предъявлено обвинение. Однако суд решил не помещать его под стражу. Полиция продолжает поиски остальных злоумышленников, участвовавших в нападении, передает РИА Новости.

Польские журналисты ранее сообщили, что украинцев начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в Вооруженные силы Украины.