Рейтинг одобрения американцами Трампа упал до 35%

Рейтинг одобрения работы Дональда Трампа на посту президента США снизился до 35%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Рейтер и социологической компанией Ipsos.

Согласно данным исследования, которое проводилось с 15 по 18 марта, текущий показатель на один процентный пункт ниже результатов аналогичного опроса, проведённого в начале месяца.

Среди сторонников Республиканской партии уровень неодобрения действий американского лидера достиг 21%, тогда как после его вступления в должность в январе 2025 года эта цифра составляла лишь 5%. При этом около 79% республиканцев полагают, что Трамп успешно справляется с президентскими обязанностями.

